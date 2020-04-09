議員陳雅倫為守望相助隊抱屈，不滿受限內政部施行要點，政府的補助款不得購車，有錢也不能買。（陳雅倫提供／蔡依珍桃園傳真）

議員陳雅倫為守望相助隊抱屈，不滿受限內政部施行要點，政府的補助款不得購車，有錢也不能買。（陳雅倫提供／蔡依珍桃園傳真）

守望相助隊是重要民力，但都面臨巡守車輛不足、老舊問題，議員直言受限內政部2016年施行要點，補助款不得購車，各里只能自籌經費或開私家車，新成立的里資源更缺乏，呼籲盤點全市巡守隊汽機車，統一規畫，警察局長陳國進坦言沒有解套、預算也編不進去，會適度向中央反映跟爭取。

「警力有限、民力無窮！」議員陳雅倫說，各守望相助隊普遍都有巡守車輛不足、老舊等問題，像是龜山新路里，隊員達50人，唯一一台車已18年，是5年前以1.5萬元購入的老車，但平均每年要花逾2萬元維修，累計起來還不如買車，且不時拋錨，隊員得在暗夜颳風下雨，騎機車巡邏，辛苦又危險。

陳雅倫說，警察局每年編列1隊30萬元補助各里運作費，加上12和16萬元的績效獎金，運作費近50萬，但受限內政部「推動社區治安補助作業要點」及「桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點」，只能用於隊部行政、採買制服等應勤裝備、隊員意外險保費，以及巡邏車的維修，購車被排除在外，各里只能空等熱心的宮廟、社團捐贈。

議員牛煦庭也為新成立的里抱屈，對比過去鄉鎮市公所經費跟議員配合款，巡守隊資源豐沛，如今新成立巡守隊雖有開辦費，卻無法購車，只能仰賴社會資源捐贈，和陳雅倫都建議盤點各巡守隊的汽機車數量、來源、折舊年限、維修費等，由市府統一規畫、購置，發揮守望相助的功能。

(中時 )