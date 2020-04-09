戴勝益的畫作，用色大膽，油彩亮麗奔放。（廖志晃攝）

戴勝益在鹿谷鄉成立「益品美術館」，在鹿谷鄉往溪頭途中。（廖志晃攝）

王品集團、益品書屋創辦人戴勝益，到合歡山看到滿山遍野的杜鵑花，感動之際，希望以此為歸骨所！但被提醒違反國家公園法後，他將夢土化為畫作，並且在最喜歡的溪頭附近，成立「益品美術館」，陳列他的扛鼎力作。

益品美術館在鹿谷鄉往溪頭途中，外觀簡約俐落，全白的建築物，加上廣場開闊的草坪，藝術感十足，館內展示的24幀油畫，都是戴勝益長期學畫的成果。

戴勝益說，他從小學繪畫迄今，只是許多人不知道，因為過去經營企業，要顧慮不要造成大家對他印象的混淆，「企業家做好事業經營就好，其他的事都不重要」；現在，可以投入自己的興趣，實踐理想與回饋社會，提倡人文藝術和美學教育，讓社會更多元與祥和。

戴勝益說，他到世界各國旅遊，都會去參觀美術館，尤其是日本就有30萬家私人美術館，因此，他覺得在藝術方面，台灣應該還有很多揮灑的空間。

戴勝益還有另一個感觸，就是聽老一輩藝術家或收藏家說，他們的收藏或作品，如果下一代不珍惜，恐怕會被賣掉或不知流落到何方？戴勝益認為，與其如此，不如提早規畫，將畫作或資產捐給基金會成立美術館，讓藝術作品能長久流傳，這也是他成立美術館的另一用意。

戴勝益說，他很喜花朵的繽紛絢爛與色彩豐富，因此第一波展出的主題是「拈花惹草」，以花卉為主，從高山杜鵑、桔梗、太陽花等，都成為畫作的主角，構圖大膽奔放，隨興用色，繽紛亮麗，而且畫作尺寸都是從50號起跳，呈現戴勝益壓抑在心中的豪放！

戴勝益說，益品美術館與益品書屋，都是他感念創立王品後，得到回饋社會的機會而成立，希望帶動美學教育與鼓勵閱讀的社會風氣，美術館每人入館費用100元，提供不限量的咖啡、茶等飲品，每天下午還有小提琴演奏，未來還會舉辨講座，提供藝術交流的平台。

至於益品美術館為何落腳鹿谷？戴勝益說，溪頭是他每周必到的地方，他和家人都喜歡溪頭氣候多變、雲霧繚繞的美感，而且空氣清新、悠閒自在，所以將美術館設在溪頭附近，況且，「溪頭觀光客很多，美術館就不會虧太多錢了！」

(中時 )