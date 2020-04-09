閒置近20年的嘉義縣大林鎮眷村社團新村，近年來國防部多次委託國有財產署標售但都流標，日前以2億多元標出，地方多持正面態度，希望能對大林發展有好的影響，另，來自社團新村的退休老師賴台生也表示，若買家規畫上能有部分社團新村身影，對地方文化勢必有很大貢獻。

位於嘉縣大林鎮的社團新村是婦聯會第一期捐款建造的農村型眷村，1957年興建約有200戶，距離大林鎮鬧區約6公里，影星林青霞、徐乃麟、張艾嘉小時候就生活於此，大林鎮長簡志偉說，原預計爭取將社團新村改建為集合式住宅，如今已標售出去，雖還不清楚買家用途，但相信對帶動大林整體發展有一定的幫助。

社團新村分為2筆標售，這次脫標的面積約29公頃，以2億389萬6000元售出，另一筆則會再擇期招標，社團新村居民2003年全村遷移至嘉義市精忠新城，隨後幾年則拆除村內建築物，目前該處為閒置空地。

長期關注社團新村的退休老師賴台生曾撰寫「從地圖消失一社團新村的故事」紀念過世的雙親，更長期蒐集社團新村的老照片募款出書、辦展覽希望喚起更多人對眷村的重視，得知社團新村土地已售出，賴台生說，未來不論買家用途為何，希望能與在地社區、社團國小連結，有一小塊作為社團新村介紹的空間，不要讓社團新村真的從地圖上完全消失，保留眷村在此地的文化意義。

(中時 )