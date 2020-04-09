羅智強形容酷碰券是「排貧酷碰券」。（摘自羅智強臉書）

民進黨政府對新冠肺炎紓困振興方案推出酷碰券，不理會藍營呼籲發現金。國民黨革實院長羅智強在臉書批判民進黨誇口酷碰券會有「四倍」的乘數效應，意思是民眾會為了1000元的折扣，去多花4000元。他酸嗆：「蔡英文、蘇貞昌，你們忘了『艱苦人』的感受嗎？」

羅智強說，疫情期間，消費萎縮，對社會底層來說，收入大幅減少，他們那裡來的4000元「閒錢」，去做額外的消費？這樣的酷碰券，對於中產階級以上，只是把原來的消費預算，得到更多的服務；而對於社會底層，這1000元的「折扣」，根本是看得到吃不到，增加了社會「不公平」、「不正義」的氛圍。酷碰券的乘數效應，不要說「4 」，根本連「1」都不到。

他說，為什麼國民黨主張發現金？因為最符合「公平」原則。對於社會的底層，他們也許不會拿去消費，會用做生活的基本支出、繳孩子的學費，乃至於償還債務……。但，這又有什麼不對？而對中產階級，這一筆「天下掉下來的紅包」，又沒有任何的限制，這才是刺激消費，真正最好的方式。

羅智強形容酷碰券是「排貧酷碰券」，他強調，民進黨是穿草鞋走出來的，千萬不要一朝掌權，就把「艱苦人」忘記了。

(中時 )