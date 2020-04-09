蕭淑慎與小15歲老公。(本報系資料照)

43歲女星蕭淑慎，當年因拍攝梁靜茹《勇氣》MV爆紅，清純形象深植人心，後來更憑著電視劇《孤戀花》入圍金鐘影后，一席火辣爆乳裝讓她一戰成名。然而歷經許多風波的她，近日卻在直播中自爆罹癌，不僅切除1/3的十二指腸、胃、膽與膽管，連胰臟頭也拿掉，令人心疼。

其實蕭淑慎2003年接受《時報周刊》專訪，自認因有話直說的關係，所以一直沒給人正派形象，但認識她的人都知道，她個性路見不平、愛多管閒事，是個講義氣又心軟的人。

蕭淑慎原本對外界觀感不以為意，認為只要自己與身邊人了解就好，只是隨著年紀逐漸大了，加上這些年來沒有公益活動找上門，她才驚覺是該做些正經事。所以她把頭髮染黑、少出門，用粉底遮蓋刺青，開始學習當良家婦女，好扭轉外界對她豪放不羈的印象。

在這篇專訪十多年後，蕭淑慎找到人生中那個對的人，在2017年嫁給小15歲老公梁軒安，婚後生活甜蜜，她也大讚老公有耐心，總是能忍受她的壞脾氣，終於成為了一個真正良家婦女。

(中時電子報)