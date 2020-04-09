今年度統一獅落實臺南屬地經營，期待創造棒球生活化概念，首波活動統一獅萊恩結合臺南市政府文化局推出「跟著萊恩遊古蹟」活動，也特別推出萊恩版本古蹟明信片提供民眾收藏，也要請民眾一起來台南體驗古蹟文化之美。

除了統一獅與在地文化古蹟結合外，球隊也特別在銅板美食部分與連得堂餅家共同結合，連得堂餅家起源於臺南，相傳四代堅持使用百年來古老手工做法、設備，傳統手工煎餅，秉持百年的堅持，不變的味道。而球隊也將與連得堂餅家共同聯名合作，推出猛獅專屬LOGO圖騰烙印的煎餅，首波將結合球隊unilions及猛獅授權製作。

萊恩贈送獅隊珍藏海報給連得堂老闆。（統一獅提供）

首波預購限量500包，將於4月13日中午12：00統一獅官方購物商城限量開賣，因配合疫情防治，上半季賽事雖無開放球迷進場觀賽，球隊為了服務球迷，讓球迷可以在家看轉播收看ELEVEN SPORTS賽事轉播，品嚐美味的銅板美食。

獅隊也將長期與連得堂餅家合作，推出專屬獅隊在台南棒球場專賣的銅板美食小物，今日統一獅萊恩也特地蒞臨連得堂餅家，讓臺南老街巷弄特別熱鬧，萊恩也特別拍攝宣傳照及花絮影片，為本次聯名活動企劃進行網路宣傳，並萊恩也特別準備統一獅TEAM LIONS海報贈送給連得堂餅家蔡老版，並合影留戀。

統一獅萊恩表示：「很開心來到連得堂餅家，當天現場購買人潮不間斷，真的是人氣超高，自己也能到現場服務民眾並一起拍照，真的很開心，看到那獅頭的煎餅，真的很帥氣，也很特別，大家一定要來搶購」

猛獅專屬LOGO圖騰烙印的煎餅。（統一獅提供）

(中時 )