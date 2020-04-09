IC通路商文曄（3036）公布今年3月份自結合併營收約新台幣354億元，較上月合併營收增加約104％，與去年同期營收相比成長約56％；累計首季合併營收約新台幣775億元，年增15％。

(工商 )

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