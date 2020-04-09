文曄3月營收 月增104％、年增56％ 18:562020/04/09 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IC通路商文曄（3036）公布今年3月份自結合併營收約新台幣354億元，較上月合併營收增加約104％，與去年同期營收相比成長約56％；累計首季合併營收約新台幣775億元，年增15％。 (工商 ) #文曄 #月營收 #IC #通路商 #約新台幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 觀念平台－文曄與祥碩間股份交換模式之探討 04:102020/04/06 產業特刊 電商崛起 3C通路商變身接招 04:102020/04/06 產業．科技 《業績-光電》逐漸復工 GIS-KY3月營收月增63.4％ 07:452020/04/07 財經 《業績-其他》jpp-KY3月營收雙增 Q1仍年減4.76％ 11:252020/04/07 財經 《業績-電子零件》騰輝-KY3月營收4.97億元 創單月歷史新高 14:332020/04/07 財經 疫情干擾 台灣高鐵Q1營收6年新低 20:302020/04/07 財經 投入防疫產品市場 南六3月營收年增24.42％ 17:432020/04/08 生活 力達-KY3月營收比2月倍增 仍比去年同期衰退 09:492020/04/09 財經 《紡纖股》廣越今年淡旺季明顯 首季營收年減逾2成 16:482020/04/09 財經 揚州廠復工率達八成 虹揚-KY三月營收月增108％ 18:012020/04/09 財經 財經熱門新聞 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 傳沙俄達成協議！減產上看2千萬桶 油價暴漲12％ - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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