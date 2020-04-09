澳洲央行7 日召開利率會議，宣布維持基準利率在歷史低點0.25％不變，本次利率水準符合市場預期，但澳洲央行卻意外表示，若疫情對經濟衝擊的情況持續改善，可能縮小正在執行的寬鬆措施，該言論大幅超出市場預期。

群益期貨分析，目前澳幣技術面打出短底部，在3月中出現一個底點之後，再也沒有跌破，且一低點比一低點高、一高點比一高點高，屬於典型打底型態，再加上澳洲央行態度轉鷹，均有利於澳幣反彈，可買進台灣期交所推出的澳幣兌美元匯率期貨。

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