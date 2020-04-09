澳幣打出短底 反彈有望延續 18:562020/04/09 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲央行7 日召開利率會議，宣布維持基準利率在歷史低點0.25％不變，本次利率水準符合市場預期，但澳洲央行卻意外表示，若疫情對經濟衝擊的情況持續改善，可能縮小正在執行的寬鬆措施，該言論大幅超出市場預期。 群益期貨分析，目前澳幣技術面打出短底部，在3月中出現一個底點之後，再也沒有跌破，且一低點比一低點高、一高點比一高點高，屬於典型打底型態，再加上澳洲央行態度轉鷹，均有利於澳幣反彈，可買進台灣期交所推出的澳幣兌美元匯率期貨。 (工商 ) #澳幣 #澳洲央行 #市場預期 #比一 #打出 也許您會感興趣 推薦閱讀 洋將超全能 讓台啤強到無法擋 04:102020/04/05 運動天地 國中硬聯》張志豪是偶像 全紹凱生涯首轟三光扳倒忠孝 20:562020/04/05 體育 收益率近4％ 陸銀理財產品夯 04:102020/04/06 焦點新聞 國中硬聯》張家豪敲安帶動攻勢 新明確定晉級 19:002020/04/06 體育 《國際產業》晶片業務挑大梁 三星電子Q1獲利超預期 10:172020/04/07 財經 《國際金融》澳洲央行維持利率不變 警告本季經濟暴跌 16:142020/04/07 財經 美上周原油庫存暴增 高於市場預期 08:192020/04/09 財經 《美股掃瞄》美股消息面：看好減產協議達陣 美期油大漲逾6％ 08:522020/04/09 財經 力達-KY3月營收比2月倍增 仍比去年同期衰退 09:492020/04/09 財經 7留澳生聚集「吃火鍋」 挨罰21萬登微博熱搜第2 11:402020/04/09 社會 財經熱門新聞 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 財經 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。