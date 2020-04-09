富達國際8日發布「降級風險或促殭屍企業淪為墮落天使」白皮書指出，預計今年將有約2,150億美元的美債及1,000億歐元的歐債遭降級為高收益債券，使得「墮落天使」可能湧入高收益債市場！富達國際認為，目前相對看好投資級別債券，特別是美國投資級別債。

富達國際固定收益部全球研究主管Martin Dropkin指出表示，全球爆發新冠疫情及油價急挫引發資產價格連鎖效應，已對全球經濟構成雙重打擊。目前高收益債市必須就第三項潛在衝擊作準備，就是大量投資級別債遭降級後湧入高收益債市。這對已處於全球經濟突轉低迷及陰霾的全球高收益債市，會產生重大影響。。

Martin Dropkin說，美國企業債指數中的BBB級別債券與屬非投資級別的BB級別債券之利差擴大至273個基點。

雖然利差擴大，已反映潛在大量墮落天使湧入的因素，但富達國際分析師指出，目前各美國投資級別債券指數中只有5％，其交易利差相當於或高於BB級別債。而在目前部分行業的經濟活動幾乎完全停擺下，該指數中只有約27％被評為BBB2或BBB3。

對於如何應對「墮落天使」風險，Dropkin表示，隨著逐步走出危機，過程中將有更多殭屍企業被淘汰，同時市場壓力開始逐漸消退。在現階段，應對債券潛在降級風險最佳的方法是——對較脆弱的企業進行較仔細的現金流及履行契約能力的分析，以確定這類現金流有限的企業在沒有額外資金下可生存多久。

儘管存在風險，富達國際認為，投資級別債券目前的交易價，處於非常有吸引力的水準，特別是美國投資級別債。不過，選債時需要在BBB級別中進行深入研究，提防那些或會降級為高收益債的債券。另對高收益債中屬風險偏高的介乎CCC至B級別，也要非常審慎。對信貸級別的選擇不可忽視。

富達國際也指出，能源債面臨降級的風險最大，因油價本已受供過於求影響，同時又遭受新冠疫情打擊需求，屬能源上游產業債券中，已有約600億美元投資級債券，遭降級為高收益債，另有約900億美元的債券面臨短期或遭降級的即時風險，儘管涉及或降級的債券數量已相當可觀，但若油價持續處於低點，仍有更多債券加入或被降級行列的空間。

另外，富達國際說，疫情爆發後，汽車業一直處於弱勢。疫情影響下，最近福特成為有史以來最大型的墮落天使，更有多家汽車企業的債券面臨被下調評級為高收益債的風險，若標準普爾變得更積極去調整評級，被降級債券的總規模有機會變得很龐大。

(工商 )