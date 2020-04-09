目前美國新增確診人數仍未大幅下滑，但在歐元區疫情減緩的預期下，市場期待，美國的疫情可望於4月中以後得到緩解，加以美國兩黨有望再度推出第四輪財政激勵措施，推升美股指數近期上演反彈行情。

富邦期貨認為，未來新冠肺炎疫情與經濟數據表現仍為主要觀察重點。美國確診人數接近43萬人，未來兩周內確診人數將持續創高，死亡人數也恐大幅增加，導致市場擔憂美國在疫情衝擊下，經濟可能會顯著衰退，初領失業救濟金人數恐再度走揚，投資人宜留意追高風險。

(工商 )