裕隆汽車大舉認列虧損，並針對集團旗下納智捷品牌、華創車電進行業務重整，估計影響裕隆汽車未來一至二年內的獲利能力持續偏弱，中華信評今（9）日採取行動，將該公司的長期發行體信用評等由「twA-」調降為「twBBB+」，並確認其短期發行體信用評等為「twA-2」；展望「穩定」。

中華信評主辦分析師許立德指出，除了裕隆集團內部正進行重整，今年以來全球擴散的新冠病毒，應會導致今、明年的汽車銷售，估計會陷入非常疲軟的狀態，在中國大陸和台灣都有產銷的裕隆集團，會同時面臨營收下滑的困境，進而拖累財務強度的恢復不確定。

中華信評估算，裕隆汽車的借款規模，在將華創車電納入合併財報之後已升高到近乎原來兩倍的水準，未來一至二年中能大幅改善的可能性有限，預期該期間內，裕隆汽車的「借款對 EBITDA比」仍將維持在4倍以上。

至於評等展望「穩定」部份，許立德認為，經過這段的組織重整，未來一至二年期間，裕隆汽車董事會應該不會再提列任何重大資產減損。

(工商 )