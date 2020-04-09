開發金控100％併購中國人壽案，被金管會「留校查看」。銀行局副局長莊琇媛9日表示，已函覆開發金，有條件同意延長併購時間，即要求開發金必須在有具體規劃、董事會督導及讓金管會充份了解的情況下，准許延到此屆董事任期屆滿前，即2022年6月13日前要完成100％併購中壽。

莊琇媛表示，開發金必須儘速規劃出如何併購中壽的方式，是要現金收購、換股還是其他方案，要先報董事會通過，才能逐步執行。由於開發金之後必須按季向董事會報告併購進度，銀行局將按季看董事會紀錄，同時開發金每半年要向銀行局報告併購進度，所以銀行局會持續緊盯此案，務求不會再出現二年後又併不成的結果。

銀行局是在4月7日正式函覆開發金，同意其延長投資中壽到本屆董事會任期結束，原本開發金是申請延長三年，但銀行局認為既然是這屆董事決定要延期，就應由這屆董事來完成此任務。

銀行局檢視開發金之前承諾2020年3月13日前要100％併購中壽，開發金「有作一些準備，但沒有完全準備好」，這次銀行局會按季及按半年緊盯開發金的併購方案、籌資進度等，且不允許開發金再以「市場因素」為由未如期推動整併，銀行局強調市場永遠存在不確定因素，不能永遠用此為理由。

銀行局表示，會同意開發金延長併購中壽，是因為此案是合意併購，且考慮到開發金對中壽已有實質控制力，再加上市場因素、開發金及中壽股東權益、二家公司發展及金控綜效等，才原則同意在開發金有具體規劃、董事會強化督導，及讓金管會充份了解的三大前提下，延長併購中壽到此屆董事會屆期結束前。

(工商 )