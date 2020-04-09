台灣自有品牌過濾大廠旭然國際（4556）雖然面對新冠肺炎疫情，在亞洲和美洲的銷售，仍交出亮麗成績單，3月合併營收達5,321萬元，改寫歷年單月次高記錄，並較2月的3,543萬元成長50％，隨著大陸昆山廠已全面復工生產，積極拉升整體產能稼動率表現，調配兩岸生產基地訂單生產出貨，不畏首季新冠肺炎疫情、台幣升值等雙重因素的影響，2020年第一季合併營收達1.14億元，仍較去年同期微幅成長3％。

旭然9日表示，今年3月受惠自有品牌液體過濾產品，在亞洲、以及美洲地區的銷售升溫，旭然針對兩岸生產基地，加速提升整體產能稼動率，以填補遞延訂單出貨的缺口需求，推升3月單月營收達5,321萬元，改寫歷年單月次高紀錄。

旭然指出，由於旭然在半導體暨電子、食品飲料等產業的良好銷售利基，持續深化單一客戶訂單金額提升、以及新客戶接單契機，帶動第一季半導體暨電子、食品飲料等產業液體過濾耗材出貨量，較去年同期放大，2020年第一季液體過濾設備、以及耗材產品營收比重分別為22％、以及61％，也讓第一季營收1.14億元，仍比去年同期微幅成長3％。

旭然說，以產業銷售領域來看，第一季半導體暨電子、食品飲料及化學、石油化工營收比重，分別為44％、7％與5％，大約有八成以上的客戶，都穩定回購過濾耗材產品，進而挹注集團良好營運動能。

展望2020年第二季，旭然指出，仍積極拓展品牌多元產業領域銷售、以及全球工業液體過濾市場占有率，目前在手訂單能見度，達3個月水準，且半導體暨電子、食品飲料及化學等產業主要客戶，保持良好備貨需求。

除此之外，旭然仍持續留意新冠肺炎疫情對於全球產業影響，惟半導體產業持續朝先進製程發展，投入資本支出趨勢明確，且各國政府也投入基礎建設計畫，有助於創造水處理液體過濾應用需求提升。

旭然表示，越南新廠目前保持良好興建進度，可望在今年下半年，步入量產階段，有助於深化東南亞、北美地區接單表現，可望帶動未來整體營運良好成長表現。

(工商 )