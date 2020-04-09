謝忻去年與阿翔爆出不倫戀後，演藝事業工作停擺，今年又與經紀公司解約到咖啡廳無償當學徒，葉欣眉9日上《女人我最大》表示，謝忻早就有學咖啡的念頭，站在好友角度當然是鼓勵她能有一技之長，「她現在生活都有問題了，不太可能創業開咖啡廳。」同時她反駁謝忻炒作一說，「就算她是要炒作也不用學咖啡吧！拍她去挑水泥不是更煽情點，到書店當文青或劇組遞道具，不是更賺人熱淚。」

她認為謝忻就是個一般人而已，「靠每個月的收入來過活，又不是家裡存款一大堆，已經一整年都是負的，就算沒問題，我想也是寅吃卯糧。」她不捨地說：「每個人都有難過的地方，苦到大到講出來或是裝可憐，她也沒出來哀苦呀！就是找一些新的事情做。」她認為謝忻是個獨立的女性，「其實了解她個性之後，我會把一件事情的風險告訴她，她很有主見，我想一般人也不想被說不好，幾歲了就該為自己負責。」

葉欣眉之前生日時謝忻也在場，她許下第一個願望是疫情間大家身體健康之外，講第二個的時候與謝忻對到眼，「我就說希望謝忻越來越好，將生活回到正軌。」沒想到讓謝忻相當感動，「好友就是誠心祝福，好好做自己。」

(中時 )