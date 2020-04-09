新冠肺炎疫情持續在全球大爆發，沙烏地阿拉伯8日宣布，將遵循在葉門的單邊停戰協議，使得長達5年的戰爭得以平息，除了重啟由聯合國調解的和平談判，也是擔心疫情會在阿拉伯世界「最貧窮的國家」葉門擴散。不過日前沙國王室卻驚傳出，有多達150名成員紛紛染疫的消息。

根據《紐約時報》報導，沙烏地阿拉伯的疫情已擴散至王室中，有消息人士指出，150名王室成員紛紛感染了新冠肺炎，甚至連首都利雅德（Riyadh）的77歲省長，同時也是王子的Faisalbin Bandar Al Saud也都不幸染疫，目前正在接受隔離治療。

據了解，84歲的薩勒曼國王（KingSalman）目前正隱居在紅海東岸吉達市附近的一座宮殿中；34歲的兒子兼王儲穆罕默德·本·沙爾曼（Mohammed bin Salman）也與眾多部長們撤退到一座名為Neom的未來城市躲避疫情。葉門至今尚未通報確診病例，一旦疫情在此爆發，恐引起毀滅性的後果。

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(中時電子報)