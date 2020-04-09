確診女公關「有症狀仍上班」 捧場酒客自危

今日（9）我國新冠肺炎僅新增1例確診，在指揮中心記者會上，媒體多聚焦於昨日的本土未知感染源確診個案（案379），該名30多歲女性近期無旅遊史，又屬輕症案例，醫師如何機警通報的？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，由於近期擴大篩檢，只要醫師懷疑就能夠通報。

近日指揮中心記者會上，確認了北市有酒店女公關確診傳聞，就是昨日確診的北部30多歲女性，她告訴疫調單位表示自己無業、平時多待在家「生活單純」，卻讓疫調單位起疑，才發現她果然藏有難言之隱。

不過這名女公關的症狀並不明顯，僅有輕微發燒、流鼻水，近2個月沒有旅遊史，僅自行看診一次竟也能被醫師通報篩檢，除了讓許多民眾鬆一口氣外，也令外界相當好奇，醫師是根據哪個線索做出正確判斷的？

指揮中心發言人莊人祥指出，有關案379的通報經過，院方表示，由於案379有於2月初時去柬埔寨的旅遊史，看診的醫師不放心，就直接將她視同有旅遊史的病患而成功檢驗出病毒，不過莊人祥指出，並不能說案379就是在國外感染，畢竟離出國時間有點久了。

台北市一家高級酒店努公關遭確診肺炎，酒店上午宣布暫停營業，當地里長並動員消毒。(示意圖與圖中人地物無關/胡欣男攝)

莊人祥表示，案379酒店女公關的可能感染源才剛開始調查，目前推測與她工作型態有關，疫調會從他發病日（4日）前開始回溯，對相關的接觸者做釐清。

另外，張上淳教授指出，目前擴大篩檢後，根據社區監測通報採檢流程，就算個案不符合通報定義包括發燒、有呼吸道症狀等，只要醫師產生懷疑認為需要篩檢，就能夠通報。目前篩檢人中，有肺炎症狀者不到10%。

(中時電子報)