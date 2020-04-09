特展《黑盒．幻魅於形》線上前導展覽11日將於高美館官方網站及社群平台登場。（高雄市立美術館提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市立美術館因應防疫、修館改造計畫，延期至年底的特展《黑盒－幻魅於形：湯尼．奧斯勒》4月起陸續推出線上前導展。外觀改造案「蛻變與新生」祭出總獎金75萬元，廣邀建築好手發揮創意，賦予高美館新形象。

特展《黑盒．幻魅於形》線上前導展覽11日將於高美館官方網站及社群平台登場，奧斯勒本人將透過影片，分享台灣獨家徵臉創作活動的回饋，並精選作品介紹、國內外藝術名人導賞，兒童版本線上導覽也會同步上線。

因應疫情帶來的網路體驗風潮，高美館同時企劃《百夜藝術默讀》，由專家學者導賞高美館藏的經典百品。另外亦規劃結合線上與線下專題講座的《南島當代記憶工程》等藝術推廣提案。民眾也可下載APP「AR2VR」暢遊園區，或透過即將上線的「720度環景實境導覽」欣賞《南方作為相遇之所》的展覽場域。

外觀改造計畫「蛻變與新生」即日起公開徵件，5月20日開放投標，5月21日辦理資格審查。高美館期望建築專業設計者從高雄城市特色中找尋靈感，讓高美館煥然一新。該計劃斥資1.95億元，前五名總獎金計新台幣75萬元，預定15日上午10點舉辦計畫說明會及現勘活動。

高美館強調，在6至11月期間，高美館採「修館不休館」模式，持續規劃展演與推廣活動、創意市集與生態導覽等開放性的主題活動，打造城市的一日藝術生活圈。

(中時 )