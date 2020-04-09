布拉瑞揚舞團藝術總監布拉瑞揚表示，舞團創作向來結合肢體與歌聲，唱歌對舞者來說再自然不過。(布拉瑞揚舞團提供)

《沒有害怕太陽和下雨》是布拉瑞揚舞團成立五周年的作品，靈感源自阿美族歌謠。(攝影：高信宗／布拉瑞揚舞團提供)

王寶兒／台北報導

連年獲台新藝術大獎的布拉瑞揚舞團，本預計在 TIFA 台灣國際藝術節首演新作《沒有害怕太陽和下雨》，未料卻在日前迎來藝術節因疫情取消的消息，但舞團不因此灰心，決議在原定表演日期仍要站上舞台，但不是跳舞，而是為同被疫情擾亂生活的大眾歌唱，以歌聲為社會注入溫暖能量。

藝術總監布拉瑞揚表示，舞團過去作品其實便與歌唱息息相關，「我們常常一邊舞蹈一邊歌唱，創作蘊含了身體與歌聲，唱歌對布拉瑞揚的舞者來說是再自然不過的事情。舞者們在準備歌唱曲目時，也顯得比平常排舞更興奮，因為他們是為大眾分享，自然更加賣力、認真。」

布拉瑞揚透露，最初決定仍要在原訂表演日期演出，是因不忍舞者們的失望，「舞團為新作準備近1年，大家聽到藝術節延期非常沮喪。我便提議，不如我們還是照原訂表演日期，在我們最熟悉的台東鐵花村演出。大家一聽到提議眼睛立刻亮起來，也因為鐵花村向來是音樂人的表演場地，舞台不適合跳舞，最後才決議以歌唱演出。」

舞團將在鐵花村舉辦「布拉瑞揚舞團之夜」，演出多首台灣人耳熟能詳的歌曲，包含《手牽手》、《明天會更好》、《We are the world》。布拉瑞揚表示，除現場演出，表演節目也會全程直播，讓更多人線上參與，「舞者們還自己提出構想，拍了《明天會更好》的創意MV，我在一旁也很開心、感動，在此時此刻，每個人都能依自己的能力奉獻歡樂，正向細胞才會慢慢在社會茁壯。」

布拉瑞揚分享，雖不知新作能何時演出，但舞者仍辛勤練舞，並未懈怠，一如《沒有害怕太陽和下雨》流露出的堅強精神，「這支舞作名稱源自於阿美族的歌謠，講述未成年階層的小朋友面對訓練，向自己的喊話。但其實不管我們年紀多大，還是要有這種精神，因為生活中總有許多要學習的事物。」

「布拉瑞揚舞團之夜」在4月17日於台東鐵花村演出，表演節目也將同步於布拉瑞揚臉書粉絲專頁直播播出。

(中時 )