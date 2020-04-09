新北市三重區一名黃姓男子3月18日從柬埔寨返台，依規定需居家檢疫14天，但他卻在3月22日凌晨違反居家檢疫規定，跑到台北市忠孝東路某夜店，遭重罰新台幣100萬元。而黃男逾期未繳款，衛生局函送法務部行政執行署強制執行，並限制出境。對此，黃男喊冤，他表示自己並非到夜店狂歡，而是「送口罩到夜店給朋友」，將提起訴願。

新北市衛生局表示，黃男3月18日從柬埔寨返國，依規定需居家檢疫14天，但他卻於3月22日凌晨將手機留在家中，跑到台北市夜店狂歡，遭警方查獲，新北市政府衛生局從重裁罰100萬元罰鍰，並強制安置至集中檢疫所，而黃男未在7日內繳納罰款，衛生局函送法務部行政執行署執行。

新北分署認為，黃男近2年來有14次出境紀錄，非常有可能逃匿出境來規避罰鍰，因此啟動防逃機制，對黃男「限制出境」，在款項未繳清之前，一步都無法踏出國。

不過，黃男喊冤，他表示自己不是繳不起100萬元的罰鍰，而是因為當時他只是「到夜店送口罩給一名馬來西亞的友人」，並非跑到夜店狂歡，且認為自己很倒楣，將提起訴願。

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(中時電子報)