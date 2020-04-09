108學年JHBL國中籃球甲級聯賽本周在台北體育館進行男子組、女子組8強決賽，隊史曾拿下5座冠軍的台北市金華國中，面對首度打進JHBL 8強的新北市安康國中，曾握有14分領先，但被韌性十足的安康在比賽後段追上，最終安康97比94扳倒金華，收下2連勝。

安康國中張誌豪此役繳出全隊最佳27分，並有6籃板、4抄截，賽後球隊開會時獲得教練馬澤閎稱讚，他也落下開心淚水，馬澤閎透露可能是因為第一次被公開稱讚，加上悶了很久終於打出佳作，張誌豪才開心落淚，張誌豪補充：「教練愛之深責之切，過去都是嚴厲指導較多，除了今天是第一次在全隊面前稱讚我，另一個哭的原因是拚了3年，終於可以看到JHBL 4強的路。」

張誌豪表示，賽前球隊就有信心要擊敗金華國中並在8強賽打出佳績，「畢竟我們整個寒假苦練，就是為了要在8強決賽好好表現，今天得分會飆高應該還是投順了，信心就來了。」

安康國中王翊仲（左）得分、籃板「雙十」表現也很精彩。（名衍行銷提供／陳筱琳台北傳真）

安康國中從雙位數落後，到第4節和金華拉鋸、最後獲勝，馬澤閎說：「雖然前兩節落後多，但沒有給孩子們太多壓力，還是鼓勵他們要勇敢去嘗試逆轉，我也相信球員的體力可以撐到最後。」

除了張誌豪留下JHBL個人代表作，隊友王翊仲也有19分、14助攻精彩數據，呂慶鴻17分、10籃板；金華國中以尹浩宇27分最高，他也拉下15記籃板，莊元鎮則是23分。

(中時 )