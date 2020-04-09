新冠肺炎衝擊，彰化縣通報放「無薪假」有15家業者，包括製造業和餐飲業，共有347人放假了，更多是臨時工，上工時數更少了，為了協助捱過「荷包縮水」的蕭條，彰縣府爭取500個「安心即時上工」名額，正盤點府內各局處室和鄉鎮公所，釋出工作機會。

新冠肺炎改變人際關係、消費習慣，更讓很多度小月，荷包都快撐不下去，連製造產慘遭波及，上游原料進不來，下流訂單也保守觀望，已347人放無薪假，心情七上八下，復工不知還要多久。

最先慘受衝擊是餐飲，彰化知名婚宴餐廳桂都餐廳上個月就以租約吹起熄燈號，緊接著連知名全國連鎖店，彰化市歡樂牛排、品田牧場也紛紛以租約到，向消費者先說再見。

向勞工處通報放無薪假，3家服務業，其中彰化縣知名的全國麗園餐廳也暫停餐飲服務，員工60人放無薪假；12家製造業中，水五金佔3家、約200多人，無薪假高居6成以上，在全球產業鏈中被牽連。

更多產業在這波中震盪中，趁機調整體質，已有659個事業單位通報資遣人數953人，較去年同期高，占就業人口約0.15％。

目前勞動部針對因疫情影響被縮減工時的部分工時者推出「安心即時上工計畫」，彰縣府爭取500個名額，正盤點各鄉鎮公所和縣府局處室釋出工作機會，預計下周公布，但時薪只有158元，每人每月上限是82小時，作滿82小時的月薪是1萬2956元，主要是提供臨工還被減工的打工族，工時被嫌有點太低了，但有工作機會，不少人還是很期待。

(中時 )