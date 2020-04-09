雲林水利會長洪國浩認為，水利會資產都會有專案專戶處理，再加上具有公權力，也可讓水利會更容易營運管理。（雲林農田水利會提供）

農田水利會長10月1日改官派，行政院會今（9日）上午通過「農田水利法」草案，該草案仍有許多爭議，前雲林農田水利會長、現任立委林文瑞表示，水利會目前的服務能量已不足，未來組織不能縮編，經費要充足；現任雲林農田水利會長洪國浩則表示，水利會資產都會有專案專戶處理，再加上具有公權力，可讓水利會更容易營運管理，立法的過程若能依此方向，他樂觀其成。

立委林文瑞表示，他先前在立法院質詢過農委會主委及行政院長，兩位向他承諾送到立法院審議時會尊重立委意見，有意見的條文可修改；他要求，水利會目前的服務能量已不足，未來組織不能縮編，經費要充足。

林文瑞說，水利會基層員工對改制很忐忑，怕未改制前說得好聽，改制後隨便來，水利會員工都是通過考試才能進入各會服務，未具公務人員資格而已，他堅持所有人員的升遷及福利都要保障。

雲林水利會長洪國浩表示，雲林農田水利會是屬於鄉村型水利會，財政比較困難，水利會改制為公務機關其實是長久之計，整體而言，改制也可擴大服務範圍讓更多農民受益，全國2300名員工福利待遇會更好更有保障。

洪國浩表示，水利會資產都會有專案專戶處理，再加上具有公權力，也可讓水利會更容易營運管理，如果立法的過程能夠依此方向，他是樂觀其成的。

(中時 )