新冠肺炎疫情升溫，新北市暫停公有場館開放，包含親子館及運動中心，坐落在戶外的兒童遊戲場、體健設施成為市民休憩、運動的重要設施。新北市議員鄭宇恩和張志豪呼籲，應提高消毒頻率，藉此維護市民的安全。

鄭宇恩接獲里長反映，選區內的公園使用頻率頗高，雖然是戶外空間，但市民經常性觸摸的握把、涼亭和廁所還是讓人憂心有傳染的風險。

鄭宇恩認為，市府為防疫已經暫停公有場館開放，戶外的公園和體健設施成為市民們放鬆身心的唯一去處，那防疫措施當然也要跟上。各公所的作業程序迥異、應變措施參差不齊，有的公所自3月起已採每日消毒一次；卻有的公所年度開口合約只夠1年1至2次的環境消毒。

鄭宇恩建議，應該由市府出面盤點統整資源；若有公所受限於預算上的困難，在防疫的非常時期，市府就應該要協助籌措辦理環境消毒所需的經費，在防疫期間維持一定頻率的消毒作業，避免公園成為防疫破口。

張志豪也呼籲，市府站在兼顧防疫和市民休憩的立場，應該要積極正視維護公園內設施衛生的問題，可以參考其他縣市的作法，針對公園遊具、體健設施、涼亭、座椅和廁所等，全面進行噴藥消毒，甚至可以考量動用第二預備金，提供公所充分的經費加強消毒，也讓市民使用公園設施可以比較安心。

張志豪補充，雖然戶外開放空間相較之下較安全，市府若可以增加消毒頻率，並加強宣導「遊戲期間不要觸摸眼口鼻」和「遊戲完立刻洗手、回家立刻換掉全身衣服」等觀念，將能讓防疫作為更完整。

(中時 )