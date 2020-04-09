苗栗縣長徐耀昌9日頒獎表揚優秀青年學生，盼學子持續秉持認真，成為激勵青年朋友向上和向善的動力。（何冠嫻攝）

建臺中學綜合高中三年級學生楊傑宇，國中時母親因無法承受父親罹癌的照顧壓力，離家未歸，隔年父親因癌離世，他自制內心情緒，克服逆境積極充實自己，學業維持班上前三名，更考取了硬體裝修和數位電子乙級證照。9日縣長徐耀昌頒獎表揚，讚許楊傑宇積極、正向的精神實足為同學表率。

楊傑宇父親在他國三時罹癌，母親又無法承受持家與照顧的壓力，竟趁外出工作再也沒有返家，隔年父親癌症離世，他努力調適自我並謹記爸爸告訴他的「好好照顧自己」，也在哥哥與大伯父的照顧下，積極進取，努力維持課業前三名，在學校擔任環保志工，並考取電腦硬體裝修、數位電子雙乙級證照，還曾代表學校參加全國中等學校工科技藝競賽，今年獲推薦總統教育獎。

楊傑宇感謝哥哥與大伯父的照顧外，也謝謝高中導師徐孟陽的一路陪伴，「老師就像我第二個爸爸一樣照顧我」，楊傑宇說，老師3年來的協助與鼓勵，彌補了家庭缺少的關愛。徐孟陽表示，老師角色就是「陪伴」，當時班上在高一期末班聚，原以為楊傑宇因經濟考量不想參加，後來楊傑宇告訴他，「想要回家多陪父親」，讓他感到心疼又不捨。

楊傑宇以積極、正向的精神戰勝人生逆境，並感謝學校師長的培育，自我期許好好念大學和研究所，想要朝電子有關的領域發展，未來找好工作，回報家人、師長，盡一己專長回饋社會。

徐耀昌9日頒獎表揚楊傑宇，建臺中學校長彭文彬、家長會長陳立宏與學校多位幹部，也到場分享榮耀。徐耀昌讚許楊傑宇以超強意志力克服家庭變故、戰勝逆境，持續學習成長，足為他人的表率和典範，並成為激勵青年朋友向上和向善的動力。

(中時 )