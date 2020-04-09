老闆（右）與童子瑋（左）仔細的介紹店內滿牆的喬丹鞋，及回憶中那最懷念的23號喬丹。（吳康瑋攝）

滿牆的「喬丹鞋」及身為喬丹迷的老闆大量的收藏品，令人驚嘆。（吳康瑋攝）

滿牆的「喬丹鞋」及身為喬丹迷的老闆大量的收藏品，令人驚嘆。（吳康瑋攝）

滿牆的「喬丹鞋」及身為喬丹迷的老闆大量的收藏品，令人驚嘆。（吳康瑋攝）

滿牆的「喬丹鞋」及身為喬丹迷的老闆大量的收藏品，令人驚嘆。（吳康瑋攝）

老闆（右）與童子瑋（左）仔細的介紹店內滿牆的喬丹鞋，及回憶中那最懷念的23號喬丹。（吳康瑋攝）

基隆氣候變得多雨濕冷，最適合約朋友一起吃火鍋，其中火車站周遭有不少隱藏美食，各家餐廳更是紛紛推出各種優惠活動來搶客，雖然有不少店家因為疫情影響暫時休業，但仍有一家私房火鍋店屹立不搖，到了中午座無虛席。其中，位於仁愛區愛二路上的「煮火鍋」特別推出只要銅板價就可以加購到充滿嚼勁，並且特厚的「鮮肉拼盤」及「海鮮拼盤」。

走進這家煮火鍋，可以看到滿牆的「喬丹鞋」及身為喬丹迷的老闆大量的收藏品，對此，現年38歲的老闆指出，自己是從小就喜歡喬丹，常常在晚上摸黑看著比賽到早上，隊自己來說，喬丹就等於自己的年輕歲月，他為了呈現美國職籃的歷史歲月演變，更是在店內擺了近百雙的「喬丹鞋」，他強調「這些球鞋，都是無法估價的無價之寶！」。

有員工透露，老闆對員工的鼓勵方式也很特別，會送出非常好看，也很有收藏價值的「喬丹鞋」，老闆笑著說「還是會收錢啦！收個1元，也算是心意到了。」對於現在仍在休季中的NBA，老闆說，「只要穿著自己最愛、代表喬丹的23號衣服或帶有23數字的物品到店裡」就可以享有優惠，立即贈送穀飼培根牛肉盤一盤，他說「在這個疫情最嚴重的現在，自己的店裡要為遠在海岸另一邊的美國NBA聲援，發揮人溺己溺的精神。」聽聞到此，讓現場眾人眼眶濕熱，感動不已。

基隆仁愛區的市議員童子瑋指出，自己跟老闆年紀相近，也感同身受，對於老闆的精神感到很感動，他並在自己的獨立節目「銅板美食」中介紹「煮火鍋」，並對地方自主聲援的行為表達出自己內心的佩服，對此，店長更指出，店裡每個月23日會定期舉辦活動，歡迎客人一起來同樂。

店內除了球鞋牆，二樓也霜淇淋機及飲料機，供客人在吃火鍋的同時，享受店內的氣氛，而店內的火鍋有五種湯品可以選擇，其中記者實際品嘗的「香辣鍋」，不僅擁有著麻辣鍋愛好者喜愛的香麻辣味，其中湯頭更是鮮美，完全不會輸給辣味的調味，而店長推薦的紅燒牛肉湯裡頭更有多快大塊的牛肉塊，更可以看得出老闆的大方及用心。

店內的菜盤豐富，不僅有各類蔬菜，更還有蟹肉條及非常肥美大隻的鮮蝦，大大一盤的菜盤，不僅可以吃飽，更可以吃得很健康，店長指出，自己店內的肉片都是一樓店內現切的，特別切得比其他地方的肉片都還要厚，就是為了保留住肉質的鮮美及口感，他說，用料的用心是為了讓顧客也可以吃得到基隆的美味，所以他沒有太顧成本，只是為了把好料提供給在地市民。

店名：煮火鍋

地址：基隆市仁愛區愛二路66號

電話：(02)2423- 1533

營業時間：11：30至24：00

(中時 )