針對滯留大陸無法回台的學生，招聯會今天召開審查會，46件申請案有19名考生符合因疫情「不可抗力因素」的條件，他們參加今年大學「個人申請」適用應變方案，也就是不用參加面試、筆試及實作，完全以學測及書審成績來決定是否錄取。

招聯會表示，持有台灣居留證、探親證、入出境許可證，且過去在台灣高中就學的高三學生，寒假期間因探親等因素前往中國大陸，但因為疫情關係，無法在甄試前入境參加二階甄試（面試筆試實作），符合「不可抗力因素」的適用條件。

另有考生因人在湖北武漢，還有考生因父母兩人重大傷病開刀需要照顧，兩岸往返皆須隔離，無法像是承平時期在台灣可當日來回照顧父母，受疫情影響往返甄試加上隔離時間勢必需要一個半月以上，招聯會也認定他們符合「不可抗力因素」的適用條件，其面試筆試實作的成績平均調整到學測與書審。

不過，招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華表示，適用應變方案的考生，未來就算大學錄取，仍不得以獲得入學資格為由作為取得入境、居留的資格，最後能否入學還是要視疫情發展、出入境管制等情形而定。

另有27名申請未獲通過的考生，以擔心搭乘飛機有風險、回台要隔離14天等理由提出申請，中央流行疫情指揮中心認為，這些考生得比照其他國家入境者，因此不符合因疫情之故無法返台的條件。

審查會之後，甄選會與中央流行疫情指揮中仍會滾動式勾稽名單，從二階甄試前一天（4月 14日)開始，每天確認是否有新增居家檢疫或居家隔離、自主健康 管理之社區監測通報採檢與確診病例的個案考生，為避免有時間落差，二階甄試前遇突發的隔離考生也必須立即向各校系反映申請甄試應變方案。

(中時 )