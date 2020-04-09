高速公路彰化交流道特定區過去以管制為主，交通四通八達卻受限，被視發展緊箍咒，彰縣府先針對「貨運轉運中心」17.65公頃辦理變更，即日起公告，提升總量管制上限至50％，透過活絡土地資源的土地使用管制條例，作為未來轉型的契機。

彰化交流道特區介於彰水路和彰鹿路之間，隨著人口和產業變遷，諸多土地管制限制不合實際，縣府重新定位，特定區作為彰濱工業區和彰化市中介的紐帶，以支援產業發展，營造優質生活，仍維持原定以貨運轉運中心為主，提供產業發展及基本生活機能為輔。

彰縣府建設處指出，計畫區開發超過15年，區內整體使用率約75％，但符合定位運輸產業僅佔計畫4.37％，這次調整類別和開發規模，近年來電子的商務崛起，帶動快遞業興起，每筆土地開發規模再分割，才能有效利用計畫區內未開闢的土地。

此外，工業區超過9成，空間已供給不足，將依甲種、乙種工業區規定，得申請設置公共服務與公用設施，農業區土地也不得為廢棄物資源回收貯存場、汽車運輸停車場等，以利農業區使用管理。

住宅區佔計畫12％，現況使用達9成，但品質老舊，欠缺鄰里性遊憩設施等，增加公共設施是計畫檢討重點，配合計畫人口提升到5萬4000人，公園用地尚不足8.2公頃，兒童遊樂場也不足2.05公頃，停車場不足0.49公頃，將依私公共設施保留地與公有非公用土地交換辦理，加速取得用地產權開闢。

(中時 )