台南市政府今年度第1次各機關約聘（僱、用）、臨時人員公開甄選，即日起開始受理報名至4月15日截止，除了市府各局處、幼兒園，大內、東山、新市、後壁區公所等共釋出24個職缺，5月23日在善化區大成國小辦理甄試，有心至公部門服務的民眾，可把握機會踴躍參加。

台南市勞工局長王鑫基表示，本次公開甄選共有24個職缺，報考資格除需具專業技術的職缺外，其中臨時人員共10個職缺，只要具備高中、職畢業或相關工作經驗3年以上即可報考。

勞工局職訓就服中心表示，本次考試24個職缺皆以口試應考，各類組口試委員亦採祕密遴聘候用，由專責單位抽取，以達考試的公平與公正。

統一招考口試分為一般性命題及專業性命題，一般性命題的題庫已置於市府勞工局職訓就服中心網站之「就業甄選」專區，考生可於網站下載試題事前準備；專業性命題採預先命題多套，考試前再由專責單位抽取組題密封，當天考試現場抽取一套。

勞工局職訓就服中心提醒報考人，南市政府各機關學校現職人員不得報考現職機關職缺，報名僅能擇一職缺報名，千萬不要重複報考，否則將無法參加考試。

另因應新冠肺炎疫情發展，考生須自備口罩並全程配戴，經體溫量測有發燒情事者（額溫≥37°C，耳溫≥38°C），不得入場。

本次公開招考甄試簡章及報名表4月9日上午10時起置於全國7-11便利商店ibon系統下載、也可至台南市各區公所服務台翻閱簡章並索取報名表，或至勞工局職訓就服中心網站左方「就業服務－就業甄選」、勞工局網站中間「相關連結－就業甄選」連結查詢。

(中時 )