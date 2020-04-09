台股周四(9日)開高走低，在權值股帶動下，指數衝破10,200點，盤中最高至10,246.84點，但遇3月13日跳空缺口後翻黑，蘋概三王盤中震盪走疲，電子股賣壓沉重，指數拉回平盤整理，終場下跌18.04點，報收10119.43點，成交1630.79億元。

台股9日外資(不含外資自營商)賣超74.1676億元，投信買超4.1863億元，自營商賣超23.5949億元，三大法人賣超93.57億元，終結外資連3買轉賣，短線居高思危，選擇獲利了結。

從三大法人買賣超動向來看，買超前10名為：國泰美國道瓊正2(00852L)、新光金(2888)、國泰網路資安(00875)、臺企銀(2834)、元大全球未來通訊(00861)、仁寶(2324)、裕隆(2201)、長榮(2603)、台積電(2330)、京元電子(2449)。賣超前10名為：元大台灣50反1(00632R)、富邦VIX(00677U)、國泰美國道瓊反1(00669R)、友達(2409)、中信金(2891)、鴻海(2317)、華航(2610)、街口布蘭特油正2(00715L)、華邦電(2344)、元大金(2885)。

從外資動向來看，賣超第一名為富邦VIX、達2.16萬張，其次是友達、達1.96萬張，買超部分則是以9日穩住台股走勢的金融股為主，第一、二名分別為新光金、臺企銀，買超第三名則是國泰美國道瓊正2。

至於台積電9日則是遭到外資買超4000多張，成交總量達27,554張，股價終場下跌2元或0.70%、收在283元，台積電3月份營收也將在10日公布，從台積電第1季財測來看，雖2月受到疫情影響，但未修正財測，並從2月營收數據來看，3月營收預估站回千億元新台幣以上，全年成長不變。

美股周三高開高走，加上美國聯準會(Fed)會議備忘錄提到，在新冠肺炎疫情結束前不會升息，以及民主黨籍美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）宣布退出美國總統大選，激勵道瓊指數上漲逾560點，標普500指數終場上漲3.4%，較3月23日低點上漲超過20%，美股因此進入技術性牛市。

VIX指數也從3月16日高點82.69，4月8日拉回到44.75，是否代表美股恐慌已經散去，摩根士丹利分析師認為，儘管美股近日有所反彈，但仍花6~7個月的時間才會回到正常水位20以下。

(中時電子報)