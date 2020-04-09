疑似同檯小姐向友人訴苦。（陳鴻偉翻攝）

新冠肺炎疫情擴散，重創各大行業，如今北市酒店女公關確診，更讓八大行業雪上加霜。該名確診女公關不但被爆曾被客人帶出場，更傳出道上大哥早知情，全面下令禁止小弟上門光顧。

根據《UDN》報導，有幫派大哥早在事發前10天就下令，要小弟們「乖一點」，別去該酒店消費，光顧過的小弟想與大哥會面，一律戴口罩量體溫。

該名女公關還遭同檯小姐爆料，憂心忡忡向友人表示，自己最近才跟對方一起上檯，當天她還與1名客人出場，直說那個客人慘了，更表示自己與其他2名姊妹也很危險。據了解，衛生單位已這幾名小姐進行檢疫。

對於外傳案379的30歲女性就是該酒店女公關之說，指揮中心不願證實，但也不否認，隨後宣布全台舞廳與酒店全面停業。指揮中心發言人莊人祥表示，該案在2月時曾出遊柬埔寨，醫院不放心，通報後安排採檢，在昨(8日)確診，目前尚未確認感染途徑，從4月3日發病前的接觸者開始釐清，是否有隱匿足跡還要再調查。

(中時電子報)