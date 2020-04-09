巨虹股票自4/10起預收款券 19:342020/04/09 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（9）日表示，巨虹股票（8084）自4月10日起預收款券並且每二十分鐘撮合一次。 巨虹股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月10日起10個營業日（4月23日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) #巨虹 #櫃買中心 #營業日 #預收款券 #分鐘撮合一次 也許您會感興趣 推薦閱讀 上櫃 31家去年賺逾一個股本 04:102020/04/06 證券．權證 南璋、兆遠4／7起變更交易 04:102020/04/06 證券．權證 《店頭市場》合世、樺晟、晶悅、新洲、友銓6日起預收款券 08:362020/04/06 財經 櫃買業績發表會 生技三雄訊聯、創源、樂斯科打頭陣 09:332020/04/07 財經 櫃買第2場業績發表會 大綜、志豐、崇友三公司今秀業績 09:312020/04/08 財經 櫃買中心下周接續推出三場主題「業績發表會」 16:322020/04/08 財經 新洲、御頂兩檔股票4／9起預收款券 18:102020/04/08 財經 櫃買業績發表會 陸續登場 04:102020/04/09 證券．權證 櫃買富櫃200講座 線上開講 04:102020/04/09 證券．權證 《店頭市場》新洲、御頂今起預收券款 08:012020/04/09 財經 財經熱門新聞 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 傳沙俄達成協議！減產上看2千萬桶 油價暴漲12％ - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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