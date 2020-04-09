廣華-KY（1338）自結3月3.77億元，月增75％、年減43.09％，累計第一季合併營收10.63億元、年減37.61％。

廣華指出，雖因疫情衝擊影響整體汽車產業鏈營運表現，但受惠於主要日系品牌車廠在復工順利後的拉貨力道及新車銷量逐步回升下，帶動公司3月營收較2月大幅成長75％。

廣華表示，首季因疫情全球蔓延造成全球汽車產業短期出現供給與需求真空的情形，尤其大陸新車銷量年減超過四成，但廣華營收比重超過七成來自日系品牌車廠訂單，大陸日系車廠銷售仍保持良好的市占率下，正努力協調供應鏈並討論追趕量產出貨的可行性，亦是廣華首季人民幣營收優於整體車市表現的主因。

廣華觀察，3月日系車廠包括日產、本田、豐田在大陸新車銷量年減幅度合計約37.5％，較2月新冠疫情高峰期年減超過八成的狀況明顯收斂，可見大陸車市有逐步復甦的跡象。

廣華對今年第二季保持審慎樂觀看法，公司營收比重八成來自大陸市場，目前最主要生產基地東莞廠復工率已達九成以上，武漢廠因近期解除封城，及配合客戶追單生產下，生產量能陸續恢復正常運作，廣華有信心今年整體營運能繳出逐季向上的成績。

(工商 )