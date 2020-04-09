新冠肺炎疫情肆虐，馬來西亞行動管制10日倒數第五天，當地藝人持續以各種方式為大家加油、打發時間；李心潔日前透過小黃花基金會募資、幫助超過151個貧困家庭度過疫情風暴，她近日也分享居家期間自己的私房料理，包括3歲半雙胞胎兒子喜歡吃的南瓜炒飯、自製披薩等。

李心潔坦言待在家20多天的確很無聊，「每天運動、做三餐，我正過著家庭煮婦的生活，除了照顧好我自己，我還要照顧二隻猴子！」她邊烹調料理邊解說，一旁還聽到她老公彭順與孩子們嘻鬧的聲音，兒子甜誇媽媽做的炒飯很香，李心潔笑喊「說不香的別吃厚」，一家人互動溫馨。

李心潔分享私房料理。（翻攝藝人IG）

此外，傅健穎配合管制令一個人待在吉隆坡家中，期間，她花2天創作、錄製公益歌曲〈當太陽升起〉，為遭受疫情影響的所有人打氣：「經歷失去、離開、掙扎、思念、無奈與告別，無論你經歷了哪一個，都是值得被關注的那一個，一場意外奪走無數生命，留下的是懸在世界各個角落的牽掛和精疲力盡的心靈，雖然很多人無法親身經歷你們的痛楚，但請相信世界的另一端，我們也在為你傷心，我們也在為你打氣，期盼太陽升起，世界會再次引來光明。」

(中時 )