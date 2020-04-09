近年曾與歌手張惠妹在義大利同台演唱，並多次造訪台灣的義大利男高音波伽利，本周日將與管風琴家艾曼紐（Emanuele Vianelli）合作，一同在米蘭主教座堂（Duomo Cathedral in Milan）演出，但因疫情緣故，不開放現場觀眾參與，而是透過網路直播，讓全球樂迷同步欣賞。

米蘭主教座堂歷史悠久，興建於1386年，一直到1960年才正式完工，是當地一大地標，近期因疫情蔓延，只得暫時關閉，街上清冷。波伽利表示，「這不是一場音樂會，而是眾人的祈禱，希望聽見我歌聲的人，都能跟著歌聲一起為世界祈禱。」

波伽利表示，危機就是轉機，「會過去的，這是一個很好的機會，讓人有機會把世界變得更好，未來我們可把這段過程告訴子孫。在那之前，且讓我們以勇氣、責任感和信任面對，採取行動，不要退縮，不要猶豫，一起創造一個更美麗的世界。」

波伽利出生於1958年，曾師承三大男高音之一帕華洛帝，他的演唱曲目廣泛，跨越流行和古典。此外，他和台灣很有連結，曾多次來台演唱，曾在2015年登上小巨蛋演出，並在2018年，於義大利和張惠妹同台演唱，在台灣有不少粉絲。

據了解，波伽利在米蘭主教座堂演唱的曲目，包括《聖母頌》（Ave Maria） 、《聖塔瑪麗亞》（Sancta Maria）等，演唱時間為台灣時間4月13日凌晨1點。

此外，波伽利在4月18日會參與另一場「一個世界：一起待在家」（One World：together at home）線上演唱會，為醫護人員加油打氣。

(中時 )