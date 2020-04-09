新冠肺炎疫情持續延燒，電影產業除了戲院業者慘賠，找電影公會請立委遞陳情書，現在連製作端都得求援，8日台灣電影製作發展協會理事長吳功，帶台北市影音節目製作商業同業公會理事長林湘萍、台北影業股份有限公司董事長胡青中、現代電影沖印股份有限公司總經理陳世庸等人，向立委林奕華陳情，求紓困方案能更符合人性。

研擬的陳情書主旨提到，因新冠病毒受影響之影視業者及影視專業工作人員，修改政府紓困專案辦法之解釋，以助其受影響的業者和專業工作人員得以順利申請補助，並強調雖然文化部有推出影視業者紓困專案，但紓困專案並未了解影視業者生態和其工作內容，以至於大部分從業人員無法申請紓困補助，且將政府紓困之美意，大打折扣。

吳功表示，劇組對工作人員都採用約聘月薪合約制，保險只有意外險，且大多數沒有拿輔導金的影視公司，都沒有將短期約聘的工作人員加入公司勞健保（因為政府沒有硬性規定），所以這些專業的工作人員，大多是屬於自由業性質，且個人的勞健保都未放在執行業務的公司內，所以要申請文化部提出紓困專案的其中一項資料，是需要這些工作人員在執行業務公司裡的勞健保證明，因此製作公司無法提供勞健保證明，造成無法申請。

一家曾制作過電影《海角七號》、《艋舺》、《痞子英雄》、《一代宗師》等大片的台灣知名視效公司「大腕視覺特效公司」，日前就傳訊向吳功求助，表明原定年初要開拍的案子全都停擺、投資人撤資，公司從二月至今陷於金流危機，無奈吶喊：「文化部再不紓困，真的插管也沒救了。」

(中時 )