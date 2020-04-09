平鎮中興段。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

楊梅秀才段。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹坑子外段外社小段。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹坑子段赤塗崎小段。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

政府1980年未經實測，即將坡度5％以內的土地畫入山坡地範圍，嚴重影響民眾權益，龜山區議員多次請命，經過近6年的努力，水務局宣布行政院原則同意桃園市包括龜山工四工業區等共約507公頃土地畫出，預計今年年底可以完成，不用再繳交6％回饋金，有利帶動城市整體發展。

桃園市長鄭文燦表示，民眾常反映山坡地開發超過500平方公尺需提送水保計畫，而且要繳交6％以上的回饋金，建築物高度也受到限制，不但降低民眾投資意願，也影響地方發展，上任以來，積極辦理山坡地畫出作業，畫出山坡地後，除了免受水保法管制，也免繳山坡地開發利用回饋金，開發時也減少行政作業流程，可降低民眾開發成本，帶動地方發展與繁榮經濟建設。

水務局長劉振宇指出，桃園市是台地地形，全市面積12萬多公頃，其中山坡地範圍5萬多公頃，占了全市面積46％以上，除檢討100公尺以下的山坡地境界線(山坡地跟平地交界線)，更創全國之先，將高於100公尺以上的境界線也納入檢討，盤點坡度、環境敏感區、退縮區等，將符合條件的土地劃出山坡地範圍。

劉振宇進一步解釋，主要包括龜山區大坑、光華坑、中坑及風尾坑，蘆竹區外社、山腳周邊，大溪區田心子段及新溪洲段，平鎮區中興段，楊梅區埔心後火車站、瑞湖、大坪、老莊段等。其中以龜山區在忠義路、振興路、大坑路周邊面積最大，約占300公頃，畫出後將化解民怨，讓土地可以合理利用。

劉振宇也提到，龜山區大湖地區約300多公頃以及龍潭區銅鑼圈200多公頃，目前正在辦理畫出檢討作業，在符合水保及安全條件下，預計2022年底完成畫出作業。他強調，近期台商回流積極尋覓土地，畫出山坡地後可以大幅提高廠商投資意願，帶動地方的繁榮與經濟建設。

(中時 )