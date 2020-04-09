市議員童子瑋接獲民眾反映後，便邀集各單位前往會勘（市議員童子瑋提供／吳康瑋基隆傳真）

市議員童子瑋接獲民眾反映後，便邀集各單位前往會勘（市議員童子瑋提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市公有銘傳立體停車場位於劉銘傳路上，為基隆重要的停車空間，目前共有120個車位，但由於早期建造時沒有妥善規劃，僅將車輛限高為155公分，導致現在休旅車、轎旅車或進口轎車無法使用，更有民眾指出，該停車空間的設備老舊、部分漏水，使當地民眾使用率低。

市議員童子瑋接獲民眾反映後便邀市府交通處、市警局交通隊、銘傳國中及里長等相關單位前往會勘，並編列修繕預算給予支持，他指出，市府今天辦理第二次招標，該案是財政部促參司的OT案，希望能順利完成招標，改善銘傳立體停車場的環境。

童子瑋表示，很多市民朋友向他建議，這個停車塔令當地人感到不適，不僅建物老舊，較大的車子都停不進去，並向他反映可不可以將其拆除再蓋，他則回應，依照目前的法令，該停車建物一旦拆除，就會蓋不回去，他認為，在沒有更好的停車空間產出前，希望在地市民可以共體時艱，一起維護好停車場硬體設備，改善使用環境。

(中時 )