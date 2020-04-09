香奈兒日前Po出在機場照。（摘自IG）

檢場與女兒香奈兒感情好。（摘自IG）

香奈兒Po出2003年因為SARS疫情正學習戴口罩的「迷你香」可愛照片。（摘自IG）

檢場與李翊君的19歲愛女「香奈兒」王敏淳，正在美國波士頓就讀柏克利音樂學院，因新冠肺炎疫情影響，香奈兒上月20日急回台，她目前已完成14天的居家檢疫，恢復自由，也在IG上分享透過網路上課近況。爸爸檢場表示，因為疫情肆虐，每天新聞都不斷報導不斷堆高的嚴重度，且美國染疫人數也屢創新高，「天下父母心，女兒回來還是比較放心，心中大石也算是落下了」。

香奈兒返台當天就在IG貼了在機場的照片，並寫下「終於平安回家，開始我的14天居家防疫。雖然不太方便，但相信都是值得的。希望大家都能夠平安、疫情趕快遠離」。檢場則透露，女兒14天居家檢疫做得十分確實徹底，沒有灌水，「她回到家就待在自己房間，需要什麼日用品，傳訊息給我們，我們就放在她門口，吃飯也是在房間單獨食用」。

已經出關的香奈兒，日前還Po了一張2003年SARS正流行時，「迷你香」學習戴口罩的可愛照片，提醒大家出們要記得戴口罩，但她也自曝：「看到照片馬上跟媽媽抗議，為什麼小時候把我打扮得那麼三八！」

檢場說，全世界疫情緊張，很多公共場所有都無法去，他最近也減少外出機會，最多就是去風和日麗的戶外打高爾夫球運動一下，球友之間都會注意安全距離，回到家必定立刻洗手。最近也盡量減少外食，尤其現在女兒回到身邊，他很珍惜、享受全家人在家用餐的時光。他也常在臉書提醒粉絲一起做好勤洗手、戴口罩、噴酒精等防疫措施、大家共體時艱。

(中時 )