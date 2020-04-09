賽前得知要讓賈西亞10日搭機返美奔喪，桃園璞園總教練麥班達很清楚，當前最重要的問題就是必須要讓賈西亞離隊，「這應該不能說是祝福吧，我想應該是節哀，失去了賈西亞，對我們來說差很多，但我們只能趕緊回到單洋將打法。」

璞園9日以77比85不敵台銀，也讓台銀保住最後一絲晉級希望，可是璞園當前最頭痛的問題，還是賈西亞必須離隊返回美國參加父親喪禮，本季重新返台已無可能，麥班達說：「賈西亞10天前就跟我說過想回美國，因為他跟父親很親。」

「不過當時我跟他討論過去留問題，最後他決定繼續留下來，卻始終沒辦法專心在場上，如今確定離開之後，我只能感謝他這幾場對我們的幫助，」麥班達說，「我只能往前想，現在季後賽不只少賈西亞，也沒了李啟瑋，至少差30分。」

如今璞園確定將在剩餘球季只用單洋將應戰，由於他們已經提前鎖定挑戰賽門票，接下來就等挑戰賽對手是誰，目前裕隆15勝14敗、暫居第3，台銀14勝16敗緊追在後，雙方僅有1.5場勝差，台銀本周3戰必須全勝才有機會。

台銀總教練陳國維很清楚晉級挑戰賽機會有多渺茫，「我想本周目標就是3場全勝，不管是否一絲絲的機會，我們自己要先做到，然後才靠老天爺幫忙晉級，但我現在最擔心的還是受傷，米歇爾最後差點受傷的畫面，讓我整個人嚇一大跳。」

(中時 )