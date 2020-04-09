導演魏德聖團隊的《台灣三部曲》歷史文化園區計畫BOT案去年11月與台南市政府簽約，包含土地、園區規畫與電影拍攝，總投資規模高達135億，當時他表示已籌資2億3500萬，時隔四個月，儘管他勤跑投資會談，卻因全球新冠肺炎肆虐，籌資進度牛步，他坦言受疫情影響，原本樂觀願意投資的企業也開始觀望，疫情持續肆虐數月下來，許多企業損失慘重，「想到他們還要付員工薪水，就不好意思再問投資了」，魏德聖表示，這段期間，小額的投資者還是有，不諱言壓力頗大，但是生性樂觀的他，目標還是定在年底籌足20億承諾投資方的資金，「這樣就可以申請國發基金，兩種資金到位後，土地擔保才能跟銀行貸款」。

魏德聖預計8月開始做群眾募資，也會申請文策院的投資，「《台灣三部曲》是一個為台灣說的故事，拍給台灣人看的故事，也是拍給世界上的人看的台灣的故事，由群眾來投資，最後的結果也是回饋給群眾。」

他沒有因為疫情肆虐而放棄夢想，堅決表示要將這個台灣電影史上耗資最鉅、規模最龐大的計畫進行到底，「箭在弦上，不能放（棄）啊，放了也不知道要怎麼辦」，他苦笑表示自己的公司開銷龐大，一個月光是各組員工薪水就高達100萬，但仍堅持電影拍攝前置籌備工作如期進行不能停，找景、美術、演員表演都不因疫情而停擺，即使驚險地在最後關頭才解決最迫切的員工薪資問題，魏德聖皺眉不到幾分鐘，又不改樂觀說：「我覺得我的命滿好的耶，危機每天都有，但是都有被解決掉，關關難過還是要關關過啊！」

仔細回想，魏德聖的「命」真的不差，當年斥資超過7億拍攝《賽德克·巴萊》，一度被看成是「不可能的任務」，但他還是關關難過關關過，甚至風光入圍威尼斯影展競賽單元，在全世界媒體面前展示這段屬於台灣的歷史史詩，《賽》片當年在奧斯卡最佳外語片的競爭，也擊敗各國強敵擠進初選9強，刮起來自台灣的賽德克熱潮。擺在眼前的《台灣三部曲》計畫資金是《賽》片的數十倍之多，難道真的一點都不擔心？魏德聖語氣平靜地說：「資金從來沒有好過，現在只是借錢更不好借了，我們最近在研究看能不能申請政府紓困方案。」他以「感覺好像一切充滿希望，但是資金還沒進來前，又一切充滿變數」來形容每天忐忑的心情，坦言自己最近晚上睡覺，眼睛閉上，負面的情緒就會襲來，「常常夢到百分之一的機率才會發生的不好的狀況，然後把自己嚇醒，醒來發現是夢，告訴自己不要自己嚇自己，還好到了白天，又恢復正面的想法，又充滿希望。」

魏德聖有個年輕至今的習慣，心情鬱悶就跑到山裡頭去，他前陣子因為一修再修的動畫劇本煩心，開車到山裡靠近溪流的地方，想著要是現在是夏天，早就泡到水裡去了，「看著山、看著水⋯才會知道自己有多小，既然自己那麼小，那煩心什麼事不能解決呢？再大的事、再大的努力也改變不了世界，那憂心什麼呢？就做吧！」

雖然《台灣三部曲》計畫受新冠疫情衝擊看似荊棘重重，魏德聖樂觀的一面又忍不住跑了出來，像太陽趕跑了堆疊的烏雲，他笑說疫情讓他學到很多事情，讓他學到做事情不要太衝動，「我們利用這段時間，重新審視這個計畫，有不足的就補強，才赫然發現很多以前沒有想到的，」魏德聖說：「因為疫情，有時間坐下來把很多事情弄清楚，怎麼創造園區營運收益、如何留住遊客這些細節，都越想越清楚了。」

魏德聖說，疫情還讓他學會愛惜身體，「自己以前是個不太養生的人，現在很注意身體健康，每天下班回家都要沖泡能夠增強免疫力的精油來喝，很多人傳簡訊跟我分享養生秘方，我聽說台灣茶含抗新冠病毒成分就天天喝，早上起床也喝薑茶預防感冒，一聽說香蕉有抗體，我也每天吃」，他說最怕生病將病毒傳給家人，「因為疫情，我學會好好保養身體」。

(中時 )