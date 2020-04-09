大陸女演員迪麗熱巴出道後人氣節節高升，除了有漂亮的外表，不做作的個性更受人喜愛，雖然演技被認為有進步空間，但她仍積極向上；有網友注意到，迪麗熱巴坐姿有特殊習慣，不像一般女星會雙腳併攏，容易腿開開，霸氣模樣引起討論。

迪麗熱巴演出不少知名電視劇，像是《克拉戀人》和《三生三世十里桃花》，亮眼外型受到矚目，後來又加入綜藝節目《奔跑吧》，展現各種不同面貌的她，撈粉無數；但也因為出現在螢光幕機會變多，更多人注意她的種習慣，有網友發現迪麗熱巴在節目上，坐下時會不自覺把雙腿岔開，有別於其他拘謹的女明星。

她的坐姿讓一些人納悶，女明星不就該隨時注意形象，為何她能夠如此隨興；沒想到釣出她的死忠粉絲紛紛讚她豪邁，表示迪麗熱巴來自新疆，原本就很真性情，坐著都當選舒服的姿勢，不會想太多。另外，也有人推測因為迪麗熱巴腿長，坐下後雙腿合併會不舒服。

(中時電子報)