工業電腦廠磐儀（3594）成功拿下台灣自來水公司標案，將協助安裝智慧讀表系統，將運用AI機器視覺及離散式處理其收集的用水量數據，並可監測用水量，據悉，此專案台灣市場規模達600萬顆，預計今年陸續出貨。

磐儀表示，智慧讀表技術具即時讀取、數據準確等特點，能在出現漏水等用水異常情形發生時，將其數據傳輸至雲端管理中心，以此專案為例，自來水公司人員可以透過數據，判讀異常用水狀況，達成即時示警、進行搶修工作。

據了解，此次智慧水表專案在台灣市場規模共600萬顆，4月由磐儀拿下得標資格後，將在今年陸續出貨，營運動能吃補。

磐儀指出，智慧水表運用AI辨識，邊緣運算，深度學習，無線通訊及電源管理，遠端監控等技術，協助自來水公司水資源決策及管理，同時，此技術可全面應用在各項工業物聯網領域，可望拓展更多市場。

磐儀前2月營收1.75億元，較去年同期衰退15.05％，主要受疫情干擾及工作天數較短影響；去年稅後淨利4,443.3萬元，年增73.72％，EPS 0.71元，優於前一年度的0.41元。

另外，磐儀先前宣布以4.14億元取得約1,350坪廠房，因應公司整體規劃及營運發展，董事會並決議辦理私募現金增資，發行新股不超過1.5萬張，引進策略性投資人，目標希望藉由策略性投資人的技術、品牌知名度及全球市場通路等，提升公司產品品質、降低生產成本外，並透過雙方合作擴大市占。

(工商 )