歐買尬（3687）旗下金融科技業者綠界科技（6763）為國內第三方支付龍頭，受惠宅經濟商機發酵，3月營收達9,143萬元，創下歷年單月新高，9日以每股172元參考價登錄興櫃，終場大漲13.14％，以均價194.6元作收。

綠界科技受惠現代消費習慣改變，網購需求逐年提升，近三年營收呈現高度成長，加上近期新冠肺炎蔓延，更加速金融科技產業發展，激勵3月營收繳出9,143萬元成績，月增15.97％，年增21.58％，成功刷新歷史單月新高紀錄，帶動第一季營收達2.54億元，年增17.28％。

元富證券指出，綠界科技主要從事金流代收業務，約占整體營收比重九成，主要客戶涵蓋電商微型賣家及電商新創業者，目前公司已與28家銀行及Andriod系統及Apple Pay都有合作，為國內少數具有與多家銀行及兩大行動系統合作的第三方支付廠商。

綠界科技在與同集團企業的歐付寶強強聯手後，持續位居第三方支付產業市占龍頭地位，帶動2019年全年稅後獲利高達1.35億元，年增近九成，每股盈餘達12.48元，董事會也不吝嗇地通過9元現金股利配發案，配發率達七成以上，以9日均價計算，現金殖利率達4.62％。

綠界科技表示，對於今年展望持續抱持樂觀態度，因消費行為從線下快速移轉至線上，致使線上代收付需求快速增加外，經濟部紓困振興專案也預計砸1億元幫助零售業數位轉型，有望再度帶起電商產業發展動能。

綠界科技同時指出，公司除持續深根第三方支付市場外，在提供專案系統建置及資安健檢等服務上也將不遺餘力。

身為母公司歐買尬持股逾4千張，持股比率達31.68％，以權益法認列，每股成本約11元，潛在獲利驚人，近期股價在母以子貴題材發酵下，短線狂飆92.56％，惟9日在調節賣壓出籠下拉回修正。

(工商 )