李樹德帥兒李翔恩勇闖演藝圈。（石智中攝）

李樹德帥兒李翔恩勇闖演藝圈。（石智中攝）

李翔恩勇闖演藝圈。（石智中攝）

李翔恩勇闖演藝圈。（石智中攝）

曾與鞏俐、舒淇、霍建華等藝人合作過的知名造型師李樹德，家有帥兒勇闖演藝圈！他的22歲獨子李翔恩一年多前簽約進鍾瑶前經紀公司，目前是台北市立大學三年級學生，他從小因長相可愛，常有人想找他當童星，5年前離世的藝人楊可涵（小白兔）是李樹德的乾女兒，也是李翔恩的乾姊，當年她就曾說要帶他一起進演藝圈，只是現在這個弟弟真的進演藝圈了，姊姊卻已不在人世。

問起乾姊「小白兔」，李翔恩一陣靜默不語，低調不太想細聊這段往事，僅淡淡表示，對姊姊的想念與情感只想自己收藏、放在心裡就好。被問起印象中的「小白兔姊姊」，他說，她就是一個很漂亮、很溫柔的大姊姊，但當他調皮不乖時，姊姊也會展現嚴厲一面，對他大聲斥責。現在的他，只希望自己能在演藝圈闖出一番天地，讓在天上的姊姊感到欣慰。

李翔恩從小在爸爸的積極培養下，學了不少才藝，除了會彈鋼琴、打鼓、彈貝斯，還是空手道黑帶高手，也曾在爸爸半逼迫之下跟著學髮型設計，最近他對珠寶「金工」產生興趣，正在上相關課程。雖然高中開始就陸續上過Q place、果陀劇場的表演課，但直到上大學，因就讀運動藝術系模特兒組，有了一些走秀經驗，才真正開始對表演產生興趣，他的戲劇處女秀是前陣子參與《火神的眼淚》，演出一個年輕警察，雖然戲份不多，但對他已經是很寶貴的經驗。

李樹德爆兒子料：「他幼稚園時我曾帶他去試鏡，結果他嚇到全程屁股對著鏡頭！」李翔恩則充滿感恩地說，很幸運能當李樹德的兒子，「我要是別人的小孩，可能做不了這一行」。被問爸爸給他進演藝圈的叮嚀？他表示，爸爸要他一定要謙卑，絕對不能碰毒品、酒、色，工作守時很重要、絕不能遲到，尤其要懂得感恩，「滴水之恩當湧泉相報！」

李樹德說，父子感情很親密，是無話不談的好朋友，他很放心放手讓兒子自己去飛，也沒有下禁愛令，「我不會阻止他談戀愛，只告訴他不要現在就給我生小孩，我還不想當阿公！」

他也爆料兒子外表看似酷冷其實個性貼心，前陣子他爸爸病逝，兒子擔心他會傷心過度崩潰，「他怕我跌倒，還會牽著我走路」。看到爸爸說起這段時感動紅了眼眶，李翔恩連忙安慰：「不哭！」

(中時 )