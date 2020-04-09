世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日在例行記者會上公開表示自己3個月以來遭到台灣人身攻擊，且外交部也知道卻無任何作為。對此，一位在英國攻讀傳染病的女學生林薇Vivi Lin用流利的英文錄製了一封公開信，要求譚德塞向台灣以及全台人民道歉。

林薇不滿譚德塞的言論，在這段4分多鐘的影片中她直言，臺灣一直以來都非常努力地在為國際社會的醫衛做出貢獻，且防疫傑出的成果有目共睹。她表示，臺灣不僅在乎所有人的健康，更願意幫忙、正在幫忙。

林薇表示，她知道網路上有很多人希望譚德塞辭職，但這些要求都並非基於譚德塞的種族、膚色或是針對非洲人民的歧視，她質疑，「譚德塞怎能輕易用錯誤的指控來不負責任地污衊世界對台灣的印象？」

林薇強調，臺灣是一個相信進步價值的國家，臺灣人民，更是始終尊重多元、擁抱多元，我們從未因為基於您的種族、文化或膚色而提出質疑。最後她也要求譚德塞道歉，「我與我熱愛的國家和臺灣人民，要求您針對4/8的不實指控，提出道歉！」

(中時電子報)