隨著湖北以及武漢「解封」，很多滯留在湖北的民眾開啟返程、復工之路。根據大陸部分地區防控要求，有的人需向當地提供核酸檢測結果，有的企業要求新到崗及返崗員工進行新冠病毒核酸檢測。據了解，上海開放企業可申請檢測、襄陽個人就能檢測，但北京目前暫未開放檢測服務，

《新京報》報導，9日，上海市衛健委公布各地區新冠病毒核酸檢測資訊一覽表，共20家醫院和檢測機構可進行委託檢測。根據公告，上海市鼓勵和支持企事業單位，根據復工復產需要，對來自部分地區新到崗（返崗）員工進行新冠病毒核酸檢測。有需要的企業單位可按照自願自費的原則，透過預約，由各區衛健委指定醫療機構負責新冠病毒採樣並委託具有資質的檢測機構進行核酸檢測。

8日，湖北襄陽也推出可供個人的核酸檢測服務。據襄陽市衛生健康委官方微信「健康襄陽」指出，襄陽市市區3家三甲醫院已開始向市民提供核酸檢測服務，價格為每人（次）270元人民幣，市民可以透過3家醫院的預約電話，或者微信平台預約。醫院保證在24小時內，將採集標本送上儀器檢測，並在兩天內公布結果。同時，有復工復產需求的企業，也可派專人與醫院對接，醫院可以提供上門服務，由於有檢測需求的人員較多，醫院將根據每天規定的人次數量，分批次進行檢測。

對於滯留武漢的北京人員，北京市要求其在返京前7日內必須進行檢測，結果呈陰性的方可購票；公路進京人員，需持核酸檢測證明，才能透過進京檢查站，抵京後，持核酸檢測合格證明才能進入社區，但北京市衛健委相關負責人說，北京市具備檢測資質的機構有40家，包括北京市和16個區的疾控中心、18家醫療機構和5家第三方檢測機構，但目前暫未開放針對個人和單位的核酸檢測服務。

(旺報 )