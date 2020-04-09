罷韓投票可望在6月進行，高雄市長韓國瑜採取法律戰，聲請停止執行罷韓案。前扁辦主任陳淞山表示，本來罷韓行動政治正當性未必充分、組織動員能量不足，加上疫情充滿不確定性，罷韓能否通過難以預料。但韓國瑜的法律戰將讓罷韓行動如虎添翼、並順利過關。他更示警，罷免案若造成藍綠對決，民進黨有可能被迫捲入。

陳淞山在《美麗島電子報》發表評論指出，民進黨原本無意過度捲入「罷韓」的政治攻防，但如果國民黨想藉機進行政治對決或藍綠對抗動員，民進黨也有可能「加倍奉還」！這就考驗著國民黨新黨主席江啟臣的政治智慧與判斷，最好能夠在罷韓問題上「適可而止」，以免最後賠了夫人又折兵

陳淞山表示，韓國瑜陣營在最後關鍵時刻突如其來的「法律戰」，無非是要藉由法律訴訟程序來進行政治烏賊戰術，想形塑被政治打壓的悲情牌，來爭取高雄市民的認同與支持，讓「同意罷免」的票數無法通過法定門檻。

陳淞山點出，原本新冠肺炎疫情升溫，導致罷韓的政治熱度明顯降溫。倘若韓國瑜在疫情處理上可以像新北市長侯友宜那麼認真努力，「罷韓行動」最後可能很難獲得足夠跨越同意罷免門檻的票數。

(中時電子報)