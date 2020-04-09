新北市議員羅文崇及新北警察之友會永和辦事處永和警友站長游景明體恤永和警分局員警防疫期間的辛勞，為保障執勤員警健康，特別捐贈防護面罩330個，讓第一線外勤員警執勤時更安全。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市議員羅文崇及新北警察之友會永和辦事處永和警友站長游景明體恤永和警分局員警防疫期間的辛勞，為保障執勤員警健康，特別捐贈防護面罩330個，讓第一線外勤員警執勤時更安全。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新冠肺炎疫情蔓延，警察在第一線受理民眾報案、處理交通事故、擴大臨檢、協尋居家檢疫對象，均與民眾近距離接觸，感染風險機會大增。新北市議員羅文崇及新北警察之友會永和辦事處永和警友站長游景明體恤永和警分局員警防疫期間的辛勞，為保障執勤員警健康，特別捐贈防護面罩330個，讓第一線外勤員警執勤時更安全。

羅文崇、游景明則指出，該面罩輪廓設計，戴眼鏡也可使用，採取全臉保護之結構，安裝簡單操作方便，面罩兩面經防霧處理，讓員警視線清晰並可清洗重複使用，今（9日）親赴永和分局致贈防護面罩，以表彰對員警執行防疫工作的肯定與付出。

永和警分局分局長謝宗宏表示，特別感謝新北市議員羅文崇、永和警友站長游景明照顧永和分局員警執勤健康，因現值嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間，員警在外執勤難免與民互動，藉由防護面罩阻隔民眾飛沫接觸，降低感染風險，對員警執勤助益甚大。

(中時 )