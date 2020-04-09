福和國中師生團隊以雷射切割方式製作面罩，相較於3D列印更快速。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新冠肺炎疫情蔓延，醫療院所提高第一線醫護人員的安全防護裝備，新北市福和國中師生團隊發揮創客精神，將感謝化為行動，透過動手實作率先製作防護面罩贈予國防醫學院及三軍總醫院，感謝第一線的抗疫英雄。

福和國中師生團隊以雷射切割方式製作面罩，相較於3D列印更快速，總計試作出399個防護面罩捐贈三軍總醫院內湖院區以及汀州院區急診醫護同仁使用，臨床人員使用後表示效果良好、熱烈迴響，更提出大量需求，希望可以繼續協助。

福和國中老師游允赫表示，之前曾參訪國防醫學院，看到3D列印中心團隊以3D列印製作防護面罩支援體系內院所一線臨床人員的需求，發現3D列印不容易在短時間內大量生產，最終設計出使用雷射切割製作並可以快速組裝的輕量化面罩。

游允赫也提到，響應防疫工作是人生很有價值的事情，關鍵時刻集中防疫，邀請大家一起來協助，同時也將轉變成一個教學範例，不僅教導學生創客還有同理心及憐憫之心，對學生來說更是件有意義的事。

新北市教育局表示，將與福和國中創客團隊共同設計課程，號召自願支援的創客社群學校夥伴，於4月14日辦理線上研習，指導創客教師如何設計及製作防護面罩。

教育局長張明文表示：「培養面對問題、解決問題的能力，是推動創客教育的初衷。」創客社群學校運用所擁有設備，動手實作解決社會的問題，回饋給社會，是很棒的生活態度，也是件值得讚賞的事。

新北市自2014年底率先全國推動創客教育，以實作、創意、整合及自學的四大理念，秉持著「新北創客123」口號-「1個idea、2人一起動手做、三五好友齊分享」，讓師生能夠發揮想像力，即「想得出來，就做得出來」，實踐新北創客精神，並補助創客社群學校、國小創客社團，及到偏鄉推廣，至今已累積近100間創客能量學校。

(中時 )