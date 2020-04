美媒引述專家的研究指出,美國疫情最嚴重的紐約早在2月中旬就已出現疫情,大約是美國出現首例確診病例前幾周。而將疫情傳播至紐約的主要是來自歐洲的病例,而不是亞洲。

據《紐約時報》報導,由紐約西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)遺傳學家巴克爾(Harm van Bakel)與其他研究人員共同撰寫、正在等待同行評艦的報告中指出,紐約的疫情大多數「顯然是來自歐洲」,而紐約大學格羅斯曼醫學院(N.Y.U. Grossman School of Medicine)的獨立研究團隊針對不同的病例組的研究結果,也得出令人吃驚的相類似結論。

兩個團隊都從3月中旬開始進行研究,他們分析了來自紐約確診病例的病毒基因組後發現,新冠病毒更早之前可能已開始在未被察覺的狀態下傳播,如果美國政府早點實施病毒檢測,可以更早發現病毒傳播的狀況。

報導指出,川普從1月31日已禁止2周內去過中國大陸的人進入美國,2月下旬義大利開始封城,川普一直到3月11日才開始對多數歐洲國家實施旅行禁令,這時已有很多紐約人從歐洲把病毒帶回美國。

紐約大學團隊的成員黑古伊(Adriana Heguy)說:「當時人們對疫情根本是視而不見」。她與巴克爾兩位病毒學家從大量病患身上的病毒基因來追索病毒發展的歷史時發現,紐約的病毒來源集中於英國、法國、奧地利和荷蘭等幾個歐洲國家。

報導說,其中一例3月中旬在長島發現的病例沒有外國旅行史,但他所感染的病毒卻查出與英國的病毒有基因相關性,表明可能是接觸過從英國來的人。這類例子表明,當時川普雖然對中國大陸實施旅行禁令,但病毒仍每天從歐洲進入紐約。

研究也指出,並非所有紐約的病毒樣本都來源於歐洲,其中一些似乎來自美國西海岸,而另一些則與亞洲有直接相關,顯示紐約的疫情有許多傳播鏈。

研究報告表示,1月份中國大陸和澳大利亞研究團隊發表了新冠病毒的第一個基因組,至今世界各地對3000多個不同來源的病毒進行基因測序。其中有些具有相同的遺傳特徵,另外也有一些具有獨特的突變因子。

報導稱,至4月8日為止已有150萬例新冠病毒病例,而實際總數可能會高達數百萬。相關的基因研究都會上傳到名為GISAID的在線數據庫,病毒學家以一個名為Nextstrain的項目來分析不斷增長的基因集合,病毒家族樹也不斷更新,其中最早的部份都屬於中國大陸的來源,其突變率也指出最初的感染是2019年末從動物宿主首次進入人體。

(中時電子報)